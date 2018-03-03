В ночь на субботу, 3 марта мэр города Виталий Кличко проверил, как работают коммунальщики. Об этом сообщает его пресс-служба.

Кличко проехался по улицам столицы и без предупреждения заехал в несколько ДЭУ. В частности, проверил как работают ночью в Оболонском, Подольском и Печерском дорожно-эксплуатационных управлениях. По его словам, ситуация на дорогах столицы - контролируемая.

"Пока продолжается сильный снегопад, в первую очередь мы убираем ключевые автомагистрали и улицы, чтобы движение по городу не остановилось. После этого переходим в межквартальные проезды и к расчистке тротуаров", - отметил мэр столицы.

Для преодоления последствий снегопадов в Киеве подготовили около 700 единиц техники.

В свою очередь, пользователи соцсетей делятся новыми фотографиями заснеженной столицы.

Фото: Facebook.com

Как сообщала "Страна", утром 3 марта въезд в Киев и область могут перекрыть для грузовых транспортных средств.

Ранее мы писали, что в Киеве на общественном транспорте введено оперативное положение.