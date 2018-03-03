"Мой сосед не прикрутил". Соцсети ответили на призыв Порошенко фотожабами и мемами
Вчерашняя идея "Нафтогаза" и президента Порошенко понизить температуру в квартирах уже вызвала неоднозначную реакцию соцсетей.
Напомним, Порошенко призвал украинцев провести акцию "прикрути", уменьшив градус обогрева своих квартир и домов.
Предложение "померзнуть ради Родины" вызвало откровенный троллинг в соцсетях. Президенту и его соратникам напомнили и мальдивский отдых, и многократные заверения, что мы уже соскочили с российской газовой иглы.
"Страна" собрала лучшие фотожабы из тех, которые уже заполонили сеть.
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