Закарпатские спасатели нашли заблудившегося лыжника, который потерялся во время катания вблизи горы Драгобрат. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Закарпатской области на странице в Facebook.

2 марта в 19:50 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что в горной местности, в районе долины Драгобрат Раховского района, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился житель Киева 1992 года рождения.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четверо спасателей и одну единицу техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения

В 23:00 заблудившегося нашли в районе долин Крачуняска. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Ранее мы писали, что 3 марта Украину накроет новый виток непогоды: в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели.

Также сообщалось, что в Карпатах потерялись парень с девушкой из Киева. Они провели три дня и три ночи в ущелье на горе Драгобрат по соседству с медведем-шатуном, пока их не нашли спасатели.