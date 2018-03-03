Глава МВД Украины Арсен Аваков, вероятно, сравнил следственные действия в палаточном городке возле Верховной Рады с инициативой НАК "Нафтогаз Украины" по временному снижению населением температурного режима в зданиях на один градус. Такую запись он сделал на своей странице в Twitter.

"Мы тоже прикрутили.. а говорят тут некоторые, шо не то имели ввиду", - написал Аваков.

Фото: twitter.com/avakovarsen

Как сообщалось, накануне президент Украины Петр Порошенко присоединился к инициативе "Прикрути" и призвал все государственные учреждения снизить по возможности температуру в помещениях, а граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус и максимально избегать потерь тепла в домах.

В субботу утром полиция пришла в палаточный городок у здания Верховной Рады для проведения следственных действий согласно решениям суда. В ходе стычек пострадали шесть протестующих и четыре правоохранителя. Более 100 человек задержаны. Палатки сносят.

Как сообщала "Страна", Аваков стал владельцем виллы на побережье Италии.

Ранее мы писали, что сын Авакова переехал в высотку на Печерске, где квадратный метр стоит $1750.