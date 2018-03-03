Под Радой место где стоял МихоМайдан убирают коммунальные службы. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Фото: Страна.ua

Видео: Страна.ua

Территорию Мариинского парка, где стояли палатки протестующих, убирают коммунальные службы при помощи тракторов.

Фото: Страна.ua

У входа в гостиницу Киев дежурят несколько десятков сотрудников полиции.

Фото: Страна.ua

Митингующих под Радой меньше, чем журналистов. Коммунальщики вывозят остатки палаточного городка.

Фото: Страна.ua

Видео: Страна.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве в субботу утром началась зачистка МихоМайдана под Верховной Радой. Задержаны все, кто был в палаточном городке называют цифру от 70 до 100 человек, шесть полицейских получили ранения.

В полиции заявили, что возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева.