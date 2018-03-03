В ночь на субботу, 3 марта, в Киеве по бульвару Вернадского произошла стрельба. Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу после словесной перепалки. Об этом сообщает портал Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Пострадавший рассказал, что вместе с знакомой шел по улице и услышал нецензурную брань в свою сторону со стороны незнакомцев. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. По словам пострадавшего, в процессе его оппонент с улицы вынул пистолет и ранил его в ногу, перед этим сделав несколько предупредительных выстрелов.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Впоследствии он сел в черный джип и уехал в неизвестном направлении.

На место событий немедленно вызвали полицию и скорую. Мужчина был госпитализирован с травмой ноги.

Пострадавший предоставил полиции приметы нападавшего. Сейчас идут поиски злоумышленника.

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