Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев опубликовал на своей странице в Facebook данные об экономии газа по всей Украине.

"Украинцы - вы невероятные! Спасибо за вашу помощь и поддержку", - написал Коболев.

Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

Судя по фото, больше всего газа было сэкономлено в Днепропетровской области -15%, меньше всего в Ровенской - 2%.

Напомним, в субботу утром президент Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в стране. Также президент сообщил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны Европейского союза.

Также "Страна" разбиралась, что нужно знать о третьей газовой войне между Украиной и Россией. Подробнее читайте в материале "Сколько продлится кризис, почему обострилась ситуация и при чем тут газ из США".