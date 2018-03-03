В пятницу, 2 марта, на Ришельевской улице задержали вооруженного человека, у которого во время поверхностного осмотра обнаружено 6 патронов к автомату Калашникова, а также имитационное средство военного назначения, содержащее тротил с электродетонатором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Одесской области.

При этом, от каких-либо объяснений по поводу происхождения и назначения выявленных у него запрещенных предметов задержанный отказался.

Фото: od.npu.gov.ua

Для выяснения обстоятельств происшествия его доставили в Приморский отдел полиции. Взрывоопасные предметы изъяты. После обезвреживания они будут направлены на экспертизу.

Как сообщала "Страна", в Закарпатской области на границе задержали вооруженных до зубов браконьеров.

Ранее мы писали, что в Одессе задержали Ford с патронами, прибывший контейнером из США.