В центре Одессы задержали мужчину с патронами и взрывчаткой
В пятницу, 2 марта, на Ришельевской улице задержали вооруженного человека, у которого во время поверхностного осмотра обнаружено 6 патронов к автомату Калашникова, а также имитационное средство военного назначения, содержащее тротил с электродетонатором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Одесской области.
При этом, от каких-либо объяснений по поводу происхождения и назначения выявленных у него запрещенных предметов задержанный отказался.
Фото: od.npu.gov.ua
Для выяснения обстоятельств происшествия его доставили в Приморский отдел полиции. Взрывоопасные предметы изъяты. После обезвреживания они будут направлены на экспертизу.
Как сообщала "Страна", в Закарпатской области на границе задержали вооруженных до зубов браконьеров.
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