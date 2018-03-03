Президенту США Дональду Трампу врачи рекомендовали сократить потребление углеводов и жиров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Президент США Дональд Трамп по рекомендации врача сел на временную диету, отказавшись от фастфуда. Хотя раньше за ужином Трамп мог съесть два Биг-Мака, две порции Филе-о-Фиш и выпить молочно-шоколадный коктейль.

В январе главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил Трампу, что тот находится на грани ожирения: американский лидер весил 108,4 кг при росте 190,5 см. По данным нормативов американского Центра контроля и профилактики заболеваний, Трампу не хватало около 400 г до нижней границы ожирения.

Для снижения веса президенту США рекомендовали сократить потребление углеводов и жиров, исключить из рациона говядину, а также заниматься ежедневными физическими упражнениями.

По информации издания, Трамп уже около двух недель не употребляет гамбургеры, но иногда делает себе послабления, завтракая беконом.

Ранее мы писали, что появилось видео, как ветер в аэропорту испортил прическу президенту США Дональду Трампу и показал его крупную лысину.

Также сообщалось, что Мелания Трамп выступила в Белом доме в розовом платье и с пламенной речью.