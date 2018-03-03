В ходе брифинга Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в стране. Об этом сообщает 112 Украина.

"Сложная ситуация, которая сложилась из-за действий "Газпрома", благодаря слаженным действиям украинцев и власти преодолена. По состоянию на утро субботы мы имеет резкое увеличение поставок газа из Польши, Словакии и Венгрии", - заявил Порошенко.

Также президент заявил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны Европейского союза.

Напомним, 1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. Одновременно "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного договора с действующим контрактом. В "Нафтогазе" назвали отказ "Газпрома" от поставок газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.

Как сообщала "Страна", в Газпроме официально объяснили, почему собрались разорвать контракты с Украиной.

Ранее мы писали, что Госдеп США призвал "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража.