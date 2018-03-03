На Мариупольском направлении трое солдат из морской пехоты сепаратистов пытались вызвать на поединок украинских морских пехотинцев. Об этом заявляет пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Три поборника "русского мира", вероятно изрядно приняв на "грудь" решили "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО... В результате огневого контакта одного члена группы было уничтожено, а остальные быстро сбежала с поля боя", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ato.news

В штабе АТО добавили, что подразделения российско-оккупационных войск уже давно снискал недобрую славу среди местного населения, а также получил от него "почетное наименование - полк алконавтов".

Как сообщала "Страна", охрану стратегически важных складов Минобороны собираются поручить частникам.

Ранее мы писали, что СМИ сепаратистов сообщили о покушении на "министра обороны ДНР".