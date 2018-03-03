Возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Об этом сообщает Украинская Правда.

Замглавы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, что в палаточном городке проводятся следственные действия.

"3 марта сотрудниками полиции Киева проводятся следственные действия в палаточном городке, расположенном возле Верховной Рады. Процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Поддержка полицейскими обеспечена по требованию следователя", - заявил Крищенко.

Фото: pravda.com.ua

Также он добавил, что во время проведения следственных действий жители палаточного городка оказывали сопротивление, поэтому полицейским пришлось задержать жителей городка.

"Постановление суда дает следственным возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Уже сейчас взрывотехники изымают несколько предметов, визуально похожих на заряженные гранаты. Также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам", - сообщил Корищенко.

Отмечается, что сейчас возле Верховной Рады правоохранители продолжают демонтаж палаточного городка, из палаток извлекают личные вещи митингующих, все складывают в мешки.

Возле кордона правоохранителей собрались около 50 человек в поддержку задержанных участников акции, и выкрикивают в адрес полиции "Все в АТО", "Позор", "За что продались?".

Как сообщала "Страна", полиция начала зачистку МихоМайдана.

Ранее мы писали, что при зачистке Михомайдана в полицию доставили 50 человек.