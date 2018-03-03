В Киеве в Оболонском и Шевченковском районах произошли порывы труб холодной воды и тепловой магистрали, к работам привлечены аварийные бригады. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"2 марта в Оболонском районе по ул. Северная, 16 произошел порыв трубы холодной воды диаметром 250 мм в результате чего без водоснабжения остались 3 многоэтажных жилых дома (466 абонентов). К аварийно-восстановительным работам привлечены аварийные бригады АК "Киевводоканал", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Кроме того, в ночь на субботу в Шевченковском районе столицы произошел порыв тепловой магистрали.

"Около 3:00 в Шевченковском районе по ул. Симона Петлюры, 25 произошел порыв тепловой магистрали (диаметром 450 мм) в результате чего без теплоснабжения остались 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение (без стационара), 1 школа и 5 ведомственных объектов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 3 аварийные бригады ОАО "Киевэнерго", – сообщили спасатели.

Обе чрезвычайные ситуации находятся на контроле ГосЧС.

Как сообщала "Страна", в Киеве перекрыли движение возле Соломенского суда из-за прорыва трубы.

Ранее мы писали, что в Киеве на площади Славы прорвало трубу и дороги превратились в каток.