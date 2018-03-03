На краудфандинговой платформе Indiegogo представили проект телефона Light Phone 2 с экраном на основе электронной "бумаги". В устройстве компании Light пока заложены только базовые функции - звонки, сообщения и будильники.

Фото: itc.ua

В будущем разработчики планируют добавить в него навигатор, музыкальный плеер и приложения такси. Устройство уже набрало необходимую для продолжения технологической "эволюции" сумму, передает N+1.

Практически во всех смартфонах, ноутбуках и других устройствах используются жидкокристаллические или светодиодные дисплеи. Поскольку они самостоятельно излучают свет, изображение на них получается ярким и контрастным. Вместе с этим у них есть и очевидный недостаток в виде высокого энергопотребления, которое часто превышает потребление всех остальных компонентов.

Помимо таких дисплеев также существует электронная бумага, которая в светлое время суток не нуждается в подсветке. За счет этого такие экраны потребляют энергию только при изменении изображения, а не постоянно. Но, поскольку электронная бумага имеет гораздо большее время обновления изображения, она применяются чаще всего в электронных книгах или умных часах, в которых время обновления не так критично.

Существуют прототипы и даже серийные смартфоны с электронной бумагой, например, известный российский Yotaphone, но такой экран в них только дополняет обычный жидкокристаллический дисплей и не позиционируется как основной.

Американская компания Light начала на краудфандинговой платформе Indiegogo кампанию по сбору средств на телефон Light Phone 2, в котором электронная бумага используется в качестве основного и единственного экрана.

Несмотря на то, что он работает на модифицированной версии Android, компания позиционирует его как устройство для базовых функций с простым интерфейсом. Пользователь может звонить, писать SMS, смотреть список контактов и устанавливать будильник. Для навигации по меню в телефоне используются две кнопки на боковой панели и сенсорный экран на основе электронной бумаги.

Телефон поддерживает связь 4G и Wi-Fi, а также GPS. В нем установлен аккумулятор емкостью 500 миллиампер-часов, от которого телефон может работать несколько часов в режиме разговора. Создатели могут добавить в него также и некоторые функции смартфонов: навигацию, музыкальный плеер и приложения популярных сервисов такси. Телефон доступен за $250, и в случае успешного сбора средства его поставки начнутся в апреле 2019 года.

В 2017 году японский дизайнер создал из электронной бумаги настенный календарь. Он синхронизируется со смартфоном и отображает все добавленные пользователем события.

Фото: indiegogo.com

Как сообщала "Страна", ученые придумали аккумулятор, который может работать на холоде и даже в космосе. Для него китайские химики под руководством Юняо Ся (Yongyao Xia) из Фуданьского университета разработали новый материал органического электролита на основе этилацетата.

Отметим, что хакер обнаружил в Windows критическую ошибку, которая вызывает синий экран смерти.