В Министерстве финансов Германии подписали постановление о признании криптовалюты биткоин законным платежным средством. Согласно документу покупки, совершенные за биткоин - официально не облагаются налогами.

Об этом сообщает Cointelegraph.

По данным журналистов, постановление было подписано во вторник, 27 февраля 2018 и в нем цитируется решение Европейского суда 2015 года, определившего биткоин валютой с точки зрения налогообложения и отменившего налог на добавленную стоимость при покупках товаров и услуг при помощи криптовалют.

Следует отметить, что решение Европейского суда допускает расхождение во мнениях государств Евросоюза относительно сути и регулирования криптовалют. Каждая страна может иметь свое мнение относительно того, что такое биткоин: валюта или товар.

Германия теперь официально определяет биткоин валютой – как отмечено в постановлении Минфина, криптовалюты становятся эквивалентом законных средств платежа, так как используются участниками транзакций как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты.

Ранее в 2018 году глава Бундесбанка Йоахим Вюрмелинг заявил, что цифровые валюты наподобие биткоина должны регулироваться с помощью набора международных правил, а не на уровне отдельных наций.

Как сообщала "Страна", японский владелец Viber выпустит собственную криптовалюту. Стимулируя пользователей на различные покупки в рамках программы лояльности, руководство компании верит, что еще больше повысит обороты при первоначальных покупках.

Отметим, что в последний понедельник февраля 2018 криптовалюты пошли в рост.