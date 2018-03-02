Представители НАК "Нафтогаз" намерены отправить письмо в "Газпром" с просьбой о пересмотре тарифа на транзит природного газа. Оно должно соответствовать всем формальностям по правилам Стокгольмского арбитража.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил коммерческий директор "Нефтегаза" Юрий Витренко.

"Сейчас "Нефтегаз" работает над новым письмом, которое будет соответствовать всем формальностям... Скоро оно будет отправлено", - заявил он.

На вопрос, какой должна быть цена на транзит, Витренко ответил, что сначала будут переговоры с "Газпромом".

Также он добавил, что в 2009 году подобное письмо НАК отправлял "Газпрому", но Стокгольмский арбитраж заявил, что оно не соответствовало всем формальностям.

Мы разбирались, сколько продлиться газовый кризис, почему обострилась ситуация и причем тут газ из США.

При этом в "Нафтогазе" заявили, что газа в хранилищах хватает, но проблема в его выдаче.