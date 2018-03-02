В субботу, 3 марта въезд грузовых транспортных средств в Киев и Киевскую область могут ограничить с 04.00 до 10.00 для расчистки от снега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Согласно решению постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям планируется ограничение на въезд в город Киев грузовых транспортных средств в период с 04.00 до 10.00 3 марта и по Киевской области в период с 03.00 3 марта до особого распоряжения", – указано в опубликованном сообщении.

Спасатели также проинформировали, что по состоянию на 21.00 пятницы опасных метеорологических явлений не наблюдается. Снег идет в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях, небольшой снег – в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

"Для расчистки дорог снегоочистительной техникой ограничено движение крупногабаритного транспорта. Херсонская область: Т-04-03 Марьянское-Борислав. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", – подчеркнули в ведомстве.

К расчистке дорог от Укравтодора привлечено 1 тыс. 783 чел. и 1 тыс. 318 ед. техники.

С 20.00 развернута работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Обесточенными в настоящее время остаются 22 населенных пункта в 4 областях (Николаевская – 12, Запорожская - 5, Донецкая - 3, Луганская - 2).

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

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