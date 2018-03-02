Американская администрация не исключает участия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в потенциальной охранной миссии ООН в Донбассе.

Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая в пятницу на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает ТАСС.

"Что касается возможного применения сил НАТО [в такой миссии], то у нас не было никакого серьезного разговора с Россией относительно того, какие страны составляли бы миротворческий контингент [на востоке Украины]. Но я бы сказал, что, безусловно, наше [американское] предположение заключается в том, что этот список стран не может включать Россию, не может включать Украину. Думаю, Россия бы настаивала на том, что он [также] не может включать Соединенные Штаты", - заявил американский дипломат.

"И, считаю, со стороны России, вероятно, будет какой-то интерес к тому, чтобы вовлечены были страны ОДКБ. Такие, как, например, Казахстан, что не исключено", - отметил Волкер.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политический союз во главе с Россией. В ОДКБ состоят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.

Как сообщала "Страна", Россия активизирует переговоры по Донбассу после президентских выборов.

Ранее одним твитом Курт Волкер объяснил, что именно США делают в Украине и почему.

Также Порошенко и Волкер обсудили миротворцев на Донбассе с министром обороны США.