Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в пятницу, 2 марта, объявила о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе, начиная с 5 марта.

Об этом говорится в заявлении ТКГ, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Сайдика, передает Deutsche Welle.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей... подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на Востоке Украины", - отмечается в заявлении.

ТКГ в заявлении указала на важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективное применение дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежания наступательных действий и разведывательных операций. В заявлении также говорится о важности строгого запрета ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры, в частности школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

Как сообщала "Страна", Vodafone начал ремонт кабеля в Луганской области. В Донецкой пока не выполнено 17 заявок.

Мы писали, что жители Мариуполя и еще семи городов Донбасса остались без воды из-за непогоды.

Сегодня в зоне АТО погиб украинский военный, еще двое - ранены.