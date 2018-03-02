Президент России Владимир Путин признался, что как-то гулял по улицам и при этом оставался неузнанным. Где именно это произошло и когда - президент России не сообщил.

Об этом он сказал в ходе блиц-опроса на медиафоруме региональных средств массовой информации в Калининграде, передает ГазетаРу.

Возможность случайно встретить его Путин оценил как "очень маловероятно".

Президент России поделился, что борется с ленью работой, а лучшим отдыхом считает смену деятельности.

В ходе блиц-опроса он признался, что также смотрит свое новогоднее обращение по телевизору.

Как сообщала "Страна", после встречи с австрийским канцлером Курцем Путин сделал заявление по миротворцам на Донбассе. Президент России отметил, что сейчас предлагается распространить миротворческую миссию на всю территорию Донбасса.

Напомним, что Украина грозит санкциями за выборы президента Российской Федерации в Крыму.