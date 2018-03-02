Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации в одной из воинских частей в Виннице.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Пресс-центр Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщает.

Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно утраченного документа с грифом секретности подтверждается.

По факту отсутствия указанного документа у командования Воздушных Сил проводится служебное расследование.

Отдельные вопросы, изложенные в материале являются искаженными и не соответствуют действительности, а также требуют уточнения и проверки.

Указывается, что по факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Фото: www.facebook.com/kpszsu

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