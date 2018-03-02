В "Газпром" решили начать процедуру расторжения действующих контрактов на транзит и покупку газа с "Нафтогаз Украины" на фоне вердикта Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - говорится в сообщении российской компании.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, российская компания решилась на такие действия после получения решения Стокгольмского арбитража.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины", - сообщили в "Газпроме", добавив, что, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам, а также вынуждает "Газпром" решать экономические проблемы Украины.

"В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - добавили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/GazpromNews

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд. По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании $2,56 млрд.

Ранее "Страна" разбиралась, к чему приведет отказ "Газпрома" поставлять газ Украине.

Напомним, как США прокомментировали решение суда по Газпрому и Нафтогазу.