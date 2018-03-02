Мощная раскачка валютного рынка 2 марта завершилась совершенно неожиданно - фиксацией старого курса. Пятничные торги на межбанке закрылись также, как и в четверг - в рамках 26,62-26,65 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На протяжении дня безналичные котировки двигались в рамках 16 копеек: по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, максимальное значение курсов доллара достигало 26,64-26,67 грн./$, а минимальное - 26,50-26,51 грн./$.

С самого утра продавцы активно заваливали рынок долларом. Тот стремительно дешевел, и на скупку валюты вышел Нацбанк - приобрел по запросу лучшего курса $30 млн. на минимальных ценниках - 26,51-26,5225 грн./$. И пока импортеры раздумывали, брать доллар или подождать еще большего снижения его курса, регулятор заявил о проведении валютного аукциона. Он был готов выкупить до $50 млн.

Банки и экспортеры столько не предложили: заявили на продажу лишь $29 млн., из которых чиновники в итоге взяли только $17 млн., не хотели сильно переплачивать - поставил отсечение на 26,55 грн./$. Но это не сильно расстроило валютных продавцов. Недолго думая, они выбросили недопроданное НБУ на открытые торги, и это быстро размели импортеры. Им даже не хватило, и именно поэтому к вечеру курс доллара стал активно идти вверх и вышел на итоговые 26,62-26,65 грн./$.

"Импортеры не торопились брать доллар спозаранку, надеясь, что его курс упадет на новый минимум, а затем они рассчитывали скупить остатки того, что не возьмет регулятор в ходе аукциона. К вечеру же выяснилось, что этих остатков всем не хватило. Потому мы и получили курсовой откат", - объяснил Гриненко.

Рынок раскачали на сильно разросшихся объемах: 2 марта общая сумма торгов выросла со вчерашних $298,3 млн. до $502,74 млн. Из числа валютных продавцов выделяли Ситибанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк, Укргазбанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Финансисты объяснили пятничную валютную распродажу сразу несколькими факторами. Главный - повышение Нацбанком учетной ставки с 16% до 17%, которое, как надеются инвесторы, выльется в ближайший вторник, 6 марта, в увеличение доходности по облигациям внутреннего госзайма Минфина.

"Не уверен, что эта ставка также вырастет на 1%, но хотя бы на 0,5% годовых, по идее, подняться должна. До 17% годовых. Это вполне может вдохновить иностранных инвесторов на покупки наших ОВГЗ. Так что с понедельника не исключены новые продажи доллара под аукцион Минфина, и снижение курса. Предвкушая это многие решили заранее подготовиться - продать пораньше доллар, пока его курс сильнее не упал", - объяснил Гриненко.

Второй фактор был чисто сезонного порядка, и он связан с затяжными выходными на будущей неделе. Межбанк торгуется только с понедельника по среду, а 8-9 работать не будет.

"Впереди у нас большие выходные, при этом Америка и Европа работают. Соответственно ожидаются заходы иностранной валюты в четверг и пятницу, когда у нас будут выходные. Потому 12 марта будет большой объем на продажу валюты", - объяснил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Экспортеры понимают, что выручка, поступившая в праздничные дни, будет продаваться с опозданием, и наложившиеся в крупный объем продажи точно спровоцируют новый обвал курса доллара через неделю. Потому и торопятся распродать нужные им объемы СКВ.

Что на валютных торгах не сказалось - это послабления, которые сегодня обнародовал Нацбанк. Утвердил разрешение на покупку валюты под дивиденды 2017 г. с повышением месячного лимита с $2-5 млн. до $7 млн., разрешил покупать СКВ под досрочное погашение кредитов до $2 млн. в месяц, и позволил не продавать обязательные 50% по привлеченным из-за границы наличным кредитам. Все эти новации вступят в силу лишь с 3 марта, но сегодня не оказали на межбанк даже психологического влияния.

"Обсуждали с коллегами новый виток либерализации, и пришли к выводу, что он не усилит давления на межбанк и курс гривни. Речь будет идти о достаточно скромных объемах покупки доллара. Не так уж много иностранцы заработали в Украине за прошлый год, да и досрочного погашения не будет в крупных объемах", - считает Юрий Гриненко.

После роста учетной ставки казначеи напрямую привязывают будущее курса гривни к продажам Минфина гривневых ОВГЗ иностранцам. Если власти предложат им повышенную ставку, и те клюнут на это предложение - доллар продолжит дешеветь.

"В первую очередь на работу межбанка будет влиять первичный аукцион по размещению гособлигаций, который пройдет во вторник. На нем же и будет определена цена. Если Минфин будет продавать ОВГЗ по более высоким ставкам, чем это было до повышения учетной ставки, то это будет влиять на работу межбанка", - подтвердил Антон Стадник.

В понедельник, 5 марта, старта межбанка ждут в широком коридоре, и у всех свои оценки: Юрий Гриненко рассчитывает на 26,55-26,65 грн./$, а Антон Стадник - на 26,70-26,80 грн./$. Но как бы не начался день, дальше он будет зависеть от настроя иностранцев, которые могут начать валютные продажи под гособлигации. И, конечно же, от действий Нацбанка. Он наверняка будет скупать доллар себе в резервы, и если сильно увлечется, то может и не дать ему сильно упасть.

"Говорить о формировании основания и развороте наверх преждевременно. Ясность внесут ближайшие дни", - сказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Курс евро будут активно продавливать британцы и вал отчетов

На неделю финансисты дают спокойные прогнозы, в расчете на повторение текущих курсовых движений.

"По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 26,60-26,70 грн./$", - резюмировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как сообщала "Страна", курс НБУ 2 марта - доллар и евро вновь дешевеют.

Мы писали, что Минфин ограничил выкуп иностранцами гривневых долгов Украины, чтобы удержать курс.

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