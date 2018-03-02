Проблема для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе, возникшего из-за "Газпрома", вызвана тем, что эти хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

Об этом в телеэфире заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает УНИАН.

"Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб. м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, - это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место. Мы спокойно прошли бы март, даже если сейчас у нас оставалось бы в хранилищах 6 млрд куб. м", - сказал он.

Представитель "Нафтогаза" добавил, что сделать такую систему подземных хранилищ, когда в какой-либо момент, при какой-либо погоде всегда можно отобрать сколько угодно газа, – очень дорогая инвестиция.

По его словам, от "Газпрома" ожидались поставки газа на март в объеме 500 млн куб. м.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" обещает, что ситуация с газом стабилизируется уже 3 марта. По его словам, сутки 2 мая были для Украины наиболее критическими.

Напомним главные подробности разрыва Газпрома с Украиной.