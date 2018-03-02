Министерство развития инфраструктуры ОАЭ приняло решение предоставлять мужчинам-эмиратцам жилищное пособие за вторую жену также, как и за первую.

"Второй жене должны быть обеспечены те же условия проживания, как и первой", – пояснил министр Абдулла Бельхайф Аль Нуайми, сообщает khaleejtimes.com.

Члены Национального совета пришли к выводу, что жилищные пособия помогут уменьшить число незамужних женщин в ОАЭ.

"Министерство должно упростить для мужчины принятие решения о вступлении в брак со второй женщиной, предоставив ему возможности для расширения жилья. Помимо этого, такой шаг позволит решить и проблему одиноких женщин", – отметил член Национального совета Хамад Аль Рахуми.

Таким образом, члены Совета считают, что, решая жилищный вопрос, власти также смогу снять проблему снижения социального статуса, так как именно высокая стоимость жилья останавливает мужчину от того, чтобы иметь более одной жены. Министр развития инфраструктуры сообщил, что сначала было предложено выделять для второй жены "отдельную пристройку к главному дому первой жены" которая будет служить для нее жильем.

Однако, он добавил, что позже министерство такую идею отвергло, как несправедливую по отношению ко второй жене. "Было бы неразумно предоставить второй жене дом хуже, чем первой".

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