Украина будет требовать от "Газпрома" компенсации разницы между ценой газа, который сейчас поставляется по контрактам из Европы, и стоимостью голубого топлива, определенной решением Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом в эфире телеканала "24" заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Первое, что мы сделаем, это мы требуем от "Газпрома" компенсировать соответствующую разницу между той высокой ценой, которую мы сейчас платим за поставки из Европы, которая было неожиданной для нас, и ценой по контракту, которая определена решением Стокгольмского арбитража. Посмотрим, как они будут на это реагировать", - сообщил Витренко.

При этом представитель "Нафтогаза" отметил, что проблемы не возникло бы, если бы Украина знала о намерениях "Газпрома" прекратить поставки газа заранее. В такой ситуации Украина могла бы подготовиться. "Мы, возможно, тоже ограничили бы потребление, но это было бы более ожидаемо и более спланировано", - добавил Витренко.

Мы предполагали, к чему приведет отказ "Газпрома" поставлять газ Украине.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" заявил, что не получал документов о расторжении контрактов от "Газпрома". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания инициировала расторжение контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.