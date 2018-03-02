Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, связанные с ситуацией в Украине. Ограничительные меры продлятся еще год.

Об этом передает Газета.Ру со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В сообщении говорится, что действия России в Украине "подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и способствуют незаконному присвоению активов".

Как сообщала "Страна", Порошенко поблагодарил Трампа за Javelin для Украины. "Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - Javelin", - отметил Порошенко.

Напомним, что в СНБО продлили санкции против банков с российским капиталом. Такое решение было принято на заседании Совета в четверг.