Суд отпустил из-под стражи соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, участника прорыва украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини" Александра Бурцева.

"Спустя шесть месяцев заключения суд выпустил … добровольца и тяжелобольного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", - написал один из лидеров партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе на странице в Facebook в пятницу.

Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze

Как сообщалось, 10 сентября 2017 года Саакашвили прибыл в Украину из Польши. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", по сути прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

11 бойцов Национальной полиции и 5 пограничников получили телесные повреждения. 12 сентября появилась информация о задержании двух активистов, участвовавших в событиях на украинско-польской границе - Андрей Котыченко из Черкасс и Александра Бурцева из Ивано-Франковска.

28 февраля Мостиский районный суд (Львовская обл.) продлил А.Бурцеву срок содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 105 тыс. грн.

Как сообщала "Страна", Саакашвили рассказал, как оказался на Bentley в Амстердаме.

Ранее Верховный суд перенес заседание по гражданству Саакашвили на 16 марта.

Мы писали, что сторонники Саакашвили говорят, что у дома Луценко избили их побратима.