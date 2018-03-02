Представители Шахтера заключили контракт с 24-летним нигерийским нападающим английского Манчестер Сити Оларенважу Кайоде. Игрока взяли в аренду до конца нынешнего сезона-2017/18 с опцией выкупа.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Футболист ростом 175 см выступал за швейцарский Люцерн, израильский Маккаби, австрийскую Аустрию. В составе венского клуба он стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии - 2016/17.

В августе 2017 года Кайоде подписал контракт с Манчестер Сити. Первую половину нынешнего сезона на правах аренды он провел в испанской Жироне, сыграв 12 матчей в чемпионате.

В составе сборной Нигерии футболист, трансферная стоимость которого составляет 3 млн евро, провел три поединка.

Как сообщала "Страна", перед матчем Карпаты - Шахтер со стадиона нужно вывезти 1 000 кубов снега. Футболистов призывают беречь уши.

Напомним, что в полуфинале Кубка Украины "горняки" сыграют с Мариуполем, а Динамо с Днепром-1.