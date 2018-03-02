Сегодня около 19:30 в Днепре на жилмассиве Тополь-1 прогремел взрыв. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Днепропетровской области.

В результате ЧП пострадал мужчина. Раненого отвезли в городскую больницу №16. На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре во время конфликта между двумя мужчинами один из них бросил под ноги второму боевую гранату, которая сдетонировала.

Также "Страна" писала, что в Днепре мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета возле магазина и ранил в глаз своего знакомого.

Напомним, в Украине официально зарегистрированы 663 тысячи человек с правом на владение огнестрельным оружием. На руках у них 882 777 единиц огнестрельного оружия.

А по данным "Украинской ассоциации владельцев оружия", сегодня на руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц незарегистрированного легкого огнестрельного оружия.