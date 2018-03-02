Главными новинками меню на приеме в честь премии "Оскар-2018" станут съедобная золотая пыль и черная икра, украшенная золотом, сообщает Reuters.

Около 150 кг изысканного сорта говядины, полторы тысячи перепелиных яиц, столько же бутылок шампанского и другие блюда знаменитого шеф-повара Вольфганга Пака будут ожидать звезд Голливуда на праздничном столе после завершения церемонии "Оскар".

68-летний австриец Вольфганг Пак вот уже 24 года обслуживает фуршет фестиваля американской кинопремии.

"Пока Оскар не устает от меня, я не устаю от Оскара", - заявил шутливо Пак.

Как сообщалось, церемония награждения "Оскар" состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

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