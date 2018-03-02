Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл в музыкальной постановке "Петя и волк".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава государства - поклонник театра и классической музыки - исполнил роль чтеца.

Показ состоялся в Елисейском дворце в Париже. Попасть туда можно было только по приглашениям, среди зрителей были дети из малоимущих семей.

Музыкальное сопровождение постановки обеспечит оркестр Республиканской гвардии Франции, супруга Макрона Брижит приняла участие в составлении списка гостей.

Отметим, что участие Макрона в театральных постановках - не неожиданность. Так, 23 ноября он принял участие в концерте оркестра Национальной гвардии в Елисейском дворце, которое устраивалось для детей.

Ранее мы писали, что Брижит Макрон провела африканское турне в строгих костюмах и отказалась от мини.