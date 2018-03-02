Эммануэль Макрон сыграл в театральной постановке "Петя и волк"
Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл в музыкальной постановке "Петя и волк".
Об этом сообщает агентство Reuters.
Глава государства - поклонник театра и классической музыки - исполнил роль чтеца.
Показ состоялся в Елисейском дворце в Париже. Попасть туда можно было только по приглашениям, среди зрителей были дети из малоимущих семей.
Музыкальное сопровождение постановки обеспечит оркестр Республиканской гвардии Франции, супруга Макрона Брижит приняла участие в составлении списка гостей.
Отметим, что участие Макрона в театральных постановках - не неожиданность. Так, 23 ноября он принял участие в концерте оркестра Национальной гвардии в Елисейском дворце, которое устраивалось для детей.
Ранее мы писали, что Брижит Макрон провела африканское турне в строгих костюмах и отказалась от мини.