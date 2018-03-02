Польша имеет право потребовать компенсацию от Германии в размере 850 млрд долларов за уничтоженное имущество и людей, убитых во время Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 2 марта, заявил глава парламентского комитета по репарациям, депутат от польской партии "Право и Справедливость" Аркадиуш Мулярчик, передает Reuters.

"Мы говорим об очень больших, но оправданных суммах за военные преступления, за разрушенные города, потерянный демографический потенциал нашей страны", - сказал Мулярчик.

Однако, по его словам, сумма репараций может быть пересмотрена после анализа, результаты которого станут известны в конце года.

Политик напомнил, что Польша, находясь в составе советского блока СССР более 40 лет после войны, так и не получила военные репарации от Германии.

Напомним, Бюро юридического анализа польского Сейма опубликовало заключение, согласно которому Польша имеет законные основания требовать военные репарации от Германии

Эксперты подчеркивают в анализе, что Польша во время Второй мировой войны понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери среди всех европейских стран, если принимать во внимание общее количество населения и национальное благосостояние стран Европы.

Как сообщалось, Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.

Отмечается, что в прошлом году немецкие парламентские эксперты по правовым вопросам заявили, что Варшава не имеет права требовать репараций. По мнению аналитиков, вопрос репараций может привести к обострению отношений между двумя правительствами, так как Германия является крупнейшим торговым партнером Польши, а Польша получает наибольшую помощь от ЕС.

Как сообщала "Страна", власти Польши намерены потребовать репарации от Германии на международном уровне.

Мы писали, что у Меркель ответили Польше, что Германия давно выплатила все репарации.