Работа находящейся на пределе возможностей газотранспортной системы Украины должна стабилизироваться в субботу, 3 марта.

Об этом в эфире телеканала "24" заявил коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Сейчас мы видим, что ситуация уже стабилизируется. С завтрашнего дня мы увидим уже абсолютно стабильную работу ГТС", - заявил Витренко.

По его словам, сегодняшние сутки были для Украины наиболее критическими.

"Завтра просто нужно посмотреть, как все работает уже в нормальном режиме и потом мы будем с уверенностью говорить, что можем возвращаться к обычной работе", - добавил Витренко.

Как сообщала "Страна", в ближайшее время "Газпром" не прекратит транзит газа через Украину. Источник журналистов в трейдерской "дочке" "Газпрома" - компании "Газпром экспорт" подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс

Напомним, что Гройсман назвал другой день, когда в Украине должна нормализоваться ситуация с газоснабжением.