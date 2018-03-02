Неонацистские группы, участвующие в боевых действиях в Украине, активно ведут вербовку британских ультраправых активистов, об этом пишет издание Тhe Guardian.

"По крайней мере два британца отправились в Украину, раздираемую войной", - сообщила организация Hope Not Hate, которая проводит кампании по борьбе с расизмом и фашизмом.

По словам Hope Not Hate, группа под названием Misanthropic Division, которая связана с "Азовом" (подразделение Нацгвардии Украины, созданное лидером партии "Национальный корпус" Андреем Билецким - Прим.Ред.), работает с представителями крайне правых групп в Великобритании, включая запрещенную террористическую организацию "Национальное действо" и лондонские ультранационалистические группы, чтобы привлечь активистов для поездки в Украину.

Это подтвердил глава британской полиции по борьбе с терроризмом Марк Роули. Он заявил, что в 2017 году были сорваны четыре террористических заговора ультраправых, а также то, что правые группы стремились строить международные сети.

В ежегодном отчете организации Hope Not Hate от 600 до 700 человек включены в список крайне правых групп Великобритании, что значительно меньше, чем когда-то в прошлом. Также в документе говорится, что "традиционные правые правые партии почти исчезли".

"Сегодня в Великобритании существует парадокс. Организационно это движение слабее, чем было раньше, на протяжении 25 лет, - говорится в отчете Hope Not Hate, - Тем не менее, крайние правые представляют собой большую угрозу с точки зрения насилия и поощрения его крайних взглядов, особенно антимусульманских взглядов, чем за многие годы".

При этом украинский МИД опубликовал официальный ответ автору статьи. В заявлении МИД говорится, что за четыре года Украина столкнулась с вооруженными и гибридными угрозами и агрессией России, которые приобрели формы манипулирования общественным мнением, распространением дезинформации не только в отношении Украины, но и о других демократических государствах.

В МИД назвали термин "раздираемая войной Украина" - российским.

"Термин "раздираемая войной Украина" не является точным. На востоке Украины ведется военный конфликт, спровоцированный и подпитываемый Россией. Автор статьи неожиданно (или нет) забывает упомянуть об этом обстоятельстве", - добавили в МИД.

"Мы хотели бы заявить, что батальон добровольцев Азов в ноябре 2014 года стал военным полком Азов Национальной гвардии Украины. Будучи регулярной воинской частью Сил безопасности Украины, "Азов" не имеет официальной идеологии и не присоединяется к какой-либо конкретной политической партии или движению", - добавили в МИД.

Как сообщала "Страна", в ООН заявили, что поражены присутствием 150 радикалов на суде по убийству Олеся Бузины.

Также мы писали, что Петр Порошенко готовится присвоить иностранцам Евромайдана звания Героев Украины.