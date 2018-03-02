Уехавший из Украины народный депутат Александр Онищенко заявил, что вскоре он презентует книгу собственного авторства о президенте Петре Порошенко.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Я хотел рассказать о его сущности. О его внутреннем мире. О его алчности. Думаю, эта книга поможет людям определиться на выборах президента и парламента. Эту книгу будут читать все. Она увлекательна и доставит много удовольствия. Но не Петру Порошенко, а читателям", – заявил Онищенко.

При этом нардеп не уточнил дату презентации, но дал понять, что она состоится в ближайшее время.

Ранее Онищенко заявил, что Порошенко уже начал предвыборную кампанию.

"Порошенко сейчас будет умножать всех на "ноль". Я имею в виду, что в его интересах перекрыть коллегам доступ к финансовым потокам, чтобы те вдруг не занялись пиаром еще какого-то кандидата в президенты. Не случайно состояние Рината Ахметова и Игоря Коломойского заблокировали", – объяснил Онищенко.