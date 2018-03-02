Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян "попросил" журналистов не расспрашивать освобожденных из плена пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня о деталях их задержания.

Это он сделал за несколько минут до начала брифинга с участием пограничников в Киеве, передает УНИАН.

"Единственное обращение к журналистам: сейчас ребята в таких эмоциях, в основном. Я вас прошу, не спрашивайте у них, как их, или где, или когда задержали, увезли, или еще что-то. Договорились? Потому что они могут вам сейчас ответить. Они не имеют права. Они военные. Я вас прошу. Надеюсь на вашу порядочность. Не надо сейчас об этом их спрашивать", - попросил он.

На вопрос журналистов, когда можно будет узнать детали, Троян сказал, что после служебного расследования.

"Когда закончится служебное расследование. Только так. Мы только тогда вправе разгласить, вы понимаете. Не подставьте их под какую-нибудь статью. Это не надо, они под присягой", - сказал Троян.

Также пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян предупредил, что об обстоятельствах исчезновения пограничников в октябре 2017 года "мы сейчас с вами говорить не будем".

"Об обстоятельствах октября мы сейчас с вами говорить не будем. Это требует дополнительного изучения", - предупредил Слободян.

Когда же во время брифинга прозвучал вопрос к пограничникам о том, общались ли с ними спецслужбы РФ на тему перехода на сторону России, Слободян не дал ответить пограничникам и заявил, что "эти вопросы еще самим нам нужно переговорить с ребятами, и позже по этому поводу подробнее пообщаемся".

Также во время брифинга Троян отметил, что служебное расследование о попадании украинских пограничников на территорию России началось сразу же после их исчезновения.

"Служебное расследование не заканчивается. Оно началось еще в октябре. Да, сейчас мы будем разговаривать с ребятами. И уже тогда, когда будет информация, возможность ее предоставить, мы будем предоставлять через пресс-центр", - сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, в октябре 2017 года на Сумщине Россия задержала двух украинских пограничников. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России нашим пограничникам грозило до 6 лет заключения. 26 февраля задержанных в Сумской украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск.

Также стало известно, что освобожденные украинские пограничники отправятся на лечение в госпиталь.

Мы писали, что появилось видео освобождения украинских пограничников из плена.