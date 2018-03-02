Увы, но главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на помощь Андрея Ярмоленко в первых товарищеских матчах нашей команды в этом году.

Травма украинского полузащитника дортмундской Боруссии оказалась слишком тяжелой и процесс восстановления затянулся.

Как передает немецкий таблоид Bild Андрей Ярмоленко вернется к тренировкам только в апреле. По информации источников в команде, ровно через месяц наш легионер сможет давать нагрузки на травмированную ногу.

Напомним, что Андрей Ярмоленко получил серьезное повреждение сухожилия правой ноги еще в конце января. До травмы его личный счет в Бундеслиге был таким - три гола и пять результативных передач в 16-и матчах Боруссии.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Боруссии Ярмоленко посетил тренировочную базу Динамо.