В субботу, 3 марта, в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Сильный снег с дождем прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Налипание мокрого снега и гололед настигнут Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, а днем ​​и Кировоградскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

Порывы ветра 15-20 м/с прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

Напомним, в конце февраля в Украине резко ухудшилась погода, температура местами опускалась до -25 градусов. Отдельные регионы страны замело снегом.

Как сообщала "Страна", Украину покинут циклоны и придет потепление с 6 марта.