Снег с метелями и гололед. 3 марта Украину накроет новый виток непогоды
В субботу, 3 марта, в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
Сильный снег с дождем прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Налипание мокрого снега и гололед настигнут Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, а днем и Кировоградскую, Днепропетровскую и Донецкую области.
Порывы ветра 15-20 м/с прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.
Напомним, в конце февраля в Украине резко ухудшилась погода, температура местами опускалась до -25 градусов. Отдельные регионы страны замело снегом.
Как сообщала "Страна", Украину покинут циклоны и придет потепление с 6 марта.