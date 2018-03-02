В Киеве вызвать такси Uber теперь можно не только с помощью мобильного приложения, но и позвонив по телефону.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вызвать автомобиль можно по короткому номеру 9988, даже не имея учетной записи в приложении. Все звонки бесплатные. Время подачи машины, марка и номер автомобиля, контактные данные водителя, стоимость поездки будут отправлены в смс. Ориентировочная стоимость поездки будет формироваться исходя из километража и ее продолжительности.

Однако сейчас в телефонном режиме можно заказать поездку только на ближайшее время. Также по телефону нельзя заказать поездку с несколькими остановками, это придется делать через приложение.

В настоящее время сервис предоставляет возможность поездки только в пределах Киева, то есть заказать такси за городом не получится. Также для заказа по телефону доступен только uberX.

Сервис работает в тестовом режиме с 7:00 до 00:00. Услуга предоставляется только совершеннолетним.

Ранее "Страна" сообщала, что "Яндекс-такси" объединился с сервисом Uber в шести странах СНГ.

Также в Киеве Uber запустит сервис по доставке ресторанной еды.