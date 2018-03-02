Киевское Динамо по окончании сезона может провести довольно активную трансферную кампанию. В составе "бело-синих" могут появиться сразу три игрока из Южной Америки.

Об этом спортивный журналист, ведущий ток-шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников написал в своем Facebook.

"По моей информации, Динамо летом планирует подписать трех латиноамериканцев - по одному в каждую линию. Это не будут известные игроки, но молодые и типа перспективные.

Но зачем - непонятно. Разве что как срочная замена Хачериди, Гармашу и Мбокани?", - написал Сергей Болотников.

Фото: facebook.com/bolotnikov.sv

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо официально лишили трех очков за неявку на матч в Мариуполь. Теперь киевляне отстают от Шахтера на 6 очков.

Также мы рассказывали, что Игорь Суркис опроверг переговоры с испанским специалистом Рианчо.