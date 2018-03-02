Экзамены для получения водительских прав в Украине теперь можно сдавать на английском языке.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сервисные центры МВД ввели возможность сдачи экзамена по ПДД на английском языке, чтобы облегчить подготовку к теоретической части экзамена для иностранцев. В 2017 году на права в Украине сдавали 3620 иностранных граждан.

В английском переводе также предоставляется инструкция по прохождению экзамена. Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта Главного сервисного центра МВД.

Чтобы зарегистрироваться на экзамен иностранцам необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, копию идентификационного кода, действующую медицинскую справку (форма 083/у) и свидетельство об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

"Мы очень благодарны поддержке Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине, благодаря которой профессиональный перевод вопросов по ПДД стал возможным", - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, что с этого года записаться на экзамен по вождению и заказать автономера можно онлайн.

Как сообщала "Страна", Украина и Грузия готовят соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.