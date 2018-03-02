Экс-президент Украины Виктор Янукович, говоря о президенте Петра Порошенко, назвал фамилию "Тимошенко".

Он оговорился на пресс-конференции, которая сегодня проходит в Москве,

"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу...Суды должны быть судами, а не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенко!" - сказал он.

Также отвечая на вопрос, почему ему не дали предоставить показания по видеоконференции, а Порошенко дали, экс-президент ответил: "Это процессуальные вопросы. У меня другой вопрос - почему они меня судят без меня? Ни одного действия со мной ни у прокуратуры, ни у суда не было".

Ранее "Страна" сообщала, что "Я ваши деньги не считаю". Янукович рассказал, как живет и попросил ему не завидовать.

Также это поможет обвинению. У Луценко будут внимательно смотреть пресс-конференцию Януковича.