Минэнергоугля ожидает восстановления планового газоснабжения после 5-6 марта, а до тех в стране вводится пятидневный национальный план действий по экономии газа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Проблематика будет до 5-6 марта, потом мы продолжим работать согласно балансу. План действий, который предусмотрен, я думаю, нивелирует проблемы и система продолжит работать в штатном режиме", - сказал глава Минэнергоугля Игорь Насалик в ходе вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.

Ранее Минэнергоугля из-за дисбаланса ввело временное ограничение потребления газа генерирующими компаниями с их переводом на использование мазута, что позволит сэкономить 15-20 млн куб. м в сутки.

Как сообщала "Страна", для экономии газа школам, вузам и детсадам советуют приостановить занятия до 6 марта.

Напомним также, что украинцев просят "прикрутить" температуру в помещениях на несколько градусов, чтобы сэкономить потребление газа.