Запланированное на пятницу, 2 марта, подготовительное заседание Оболонского райсуда по рассмотрению дела о разбойном нападении на продуктовый магазин "Праздничный", в котором обвиняются несовершеннолетние школьники Богдан Попов (сын нардепа Игоря Попова) и Владислав Чобан, отменили.

Об этом "Стране" рассказала пресс-секретарь Оболонского райсуда Инна Свинаренко.

По ее словам, перенос заседания вызван однодневным отпуском, который взял председательствующий в коллегии судей служитель Фемиды Владислав Девятко.

Ввиду этого, слушание по делу о разбое сына парламентария было отложено на четыре недели.

Следующая запланированная дата заседания - 16:30 29 марта. Ранее "Страна" писала, что Богдан Попов и Владислав Чобан обвиняются по ч.3 ст.187 УК Украины - "Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище". Санкция по этой тяжкой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт по делу был направлен прокуратурой Киева в суд 29 января.

Ранее мы писали, что намеченный на 8 февраля суд по уголовному производству по обвинению сына парламентария Игоря Попова и Владислава Чобана в разбойном нападении, также не состоялся. Тогда слушание по делу сына "нардепа-радикала" было снято с рассмотрения из-за занятости председательствующего в деле - Владислава Девятко, в другом судебном заседании (по госизмене Виктора Януковича - Прим.Ред.).



