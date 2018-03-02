Из-за истребования документов Верховный суд Украины перенес на 16 марта рассмотрение иска Михаила Саакашвили по обжалованию лишения его украинского гражданства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На заседании 2 марта суд удовлетворил ряд ходатайств адвокатов лидера "Руха новых сил". Среди них ходатайство об истребовании у Генпрокуратуры документов, касающихся отказа украинской стороной Грузии в выдаче Саакашвили в 2015 году. Ходатайство об истребовании у администрации президента документов, которые стали основанием для предоставления Саакашвили гражданства Украины в 2015 году и последующего лишения его гражданства в 2017 году.

Также суд удовлетворил ходатайство о привлечении государственной миграционной службой Украины третьей стороной по делу.

Следующее заседание назначено на 16 марта на 10:00.

Напомним, что в июле Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.

Ранее Кассационный админсуд приостановил рассмотрение иска лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко с требованием отменить его указ о лишении политика гражданства Украины.

Как сообщала "Страна", адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий обратился в Генеральную прокуратуру с ходатайством о закрытии дела "о деньгах Курченко".