Вчера, 1 марта, в Англии прошел знаковый матч для украинского легионера Александра Зинченко. Его Манчестер Сити обыграл лондонский Арсенал со счетом 3:0 и укрепил свое лидирующее положение в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы идет на первом месте с 75 очками и на 16 баллов опережает ближайшего преследователя - Манчестер Юнайтед.

Для украинского полузащитника Зинченко этот матч стал пятым в чемпионате Англии, и по регламенту турнира он получит золотую медаль чемпиона. Сомнений в том, что титул завоюет Манчестер Сити, нет практически ни у кого. До конца чемпионата осталось всего 10 туров.

Александр Зинченко вышел на поле на замену на 72-й минуте матча. Он поменял защитника Кайла Уокера.

Ранее в АПЛ кроме поединка с "канонирами" Зинченко играл против Лестера, Вест Бромвич Альбиона, Ньюкасла и Суонси.

Ранее "Страна" сообщала, что после игры Манчестер Сити - Вест Бромвич, украинец Зинченко вошел в сборную тура АПЛ.

Также мы рассказывали, что Александр Зинченко считает, что нужен Гвардиоле и никуда не уйдет из Мансити.