В пятницу, 2 марта, из плена были освобождены два украинских пограничника. Видео первых минут на свободе опубликовала "Радио Свобода".

Напомним, были освобождены Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак.

"Агрессоры похитили их в Сумской области 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!" - написал президент Украины на своей странице в Facebook.

По слвоам председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала, во время проведения консультативной встречи россиянами были захвачены в плен 2 пограничника Сумского отряда.

При этом Цигикал допускает, что российские силовики могли и не заходить на территорию Украины, а похитить украинских пограничников непосредственно на границе.





Напомним, 2 недели назад у омбудсмена заявили, что Сущенко и Сенцова могут обменять на двух крымских дезертиров.

Как сообщала "Страна", Государственная пограничная служба собиралась сократить количество приграничных консультативных встреч с россиянами из-за похищения 2 пограничников в Сумской области.