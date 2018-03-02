"Я ваши деньги не считаю". Янукович рассказал, как живет и попросил ему не завидовать
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что живет за счет семьи, а его деньги не нашли ни в одном банке мира.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.
В ответ на вопрос из Украины на какие деньги он живет Янукович ответил: "У меня есть семья, есть сын, молодой, здоровый человек. Как говорят: я ваши деньги не считаю, и вы не считайте мои. Я не могу сказать, что всем доволен. Мне очень тяжело, мне очень больно."
Также он отметил, что ему сейчас никто не завидует. "Вы в это верите?", - спросил он.
Экс-президент утверждает, что его денег не нашли ни в одном банке мира.
Ранее "Страна" сообщала, о чем говорил Янукович за годы после Майдана". Я не доставил им удовольствия меня убить".
Также это поможет обвинению. У Луценко будут внимательно смотреть пресс-конференцию Януковича