Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что живет за счет семьи, а его деньги не нашли ни в одном банке мира.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

В ответ на вопрос из Украины на какие деньги он живет Янукович ответил: "У меня есть семья, есть сын, молодой, здоровый человек. Как говорят: я ваши деньги не считаю, и вы не считайте мои. Я не могу сказать, что всем доволен. Мне очень тяжело, мне очень больно."

Также он отметил, что ему сейчас никто не завидует. "Вы в это верите?", - спросил он.

Экс-президент утверждает, что его денег не нашли ни в одном банке мира.

Ранее "Страна" сообщала, о чем говорил Янукович за годы после Майдана". Я не доставил им удовольствия меня убить".

Также это поможет обвинению. У Луценко будут внимательно смотреть пресс-конференцию Януковича