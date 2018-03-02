После того, как "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату и отказался поставлять газ Украине с 1 марта, в министерстве энергетики предложили приостановить занятия в школах, детсадах и вузах в целях экономии.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время "Часа вопросов к правительству" заявил, что в Украине до 7 марта введен национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа.

По его словам, утром 2 марта прошло селекторное совещания со всеми областными госадминистрациями, которым сообщили об этом плане действий.

"План действий, который начинается с сегодняшнего дня (2 марта) предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономить порядка 15-20 млн куб.м/сутки газа", - пояснил министр.

Он уточнил, что план введен на 5 суток до 6 марта включительно и рекомендовал закрыть школы до 6 марта с поддержкой в них минимально допустимой температуры.

Как сообщала "Страна", украинцев просят "прикрутить" температуру в помещениях на несколько градусов, чтобы сэкономить потребление газа.